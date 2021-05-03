Путин поручил направить средства из ФНБ на строительство трассы из Москвы в Казань

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства на проекты развития транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и ее продление до Екатеринбурга. Такое поручение по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, ее продления до г. Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 году", - говорится в одном из пунктов списка. Срок доклада установлен 1 августа 2021 года, далее - один раз в год.

В поручении подчеркнута необходимость реализации подобных проектов с учетом мероприятий, обеспечивающих комплексное развитие территорий субъектов, где они реализуются, а также прилегающих субъектов.

Кроме того, президент до 1 июля 2021 года ждет доклада о долгосрочных рыночных механизмах, гарантирующих "предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса".