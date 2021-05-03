Путин поручил предусмотреть снижение объема выбросов парниковых газов до уровней ниже ЕС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года сокращение накопленного объема эмиссии парниковых газов до более низких показателей, чем в Евросоюзе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

"Правительству Российской Федерации при разработке Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза", - указывается в перечне поручений.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 15 сентября.

Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения. К таким проектам относятся в том числе разработка и реализация новых подходов в сфере атомной генерации энергии, водородной энергетики, возобновляемых источников энергии, а также накопителей энергии, а также создание национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов.

Глава государства ждет первый доклад до 31 декабря, затем - один раз в полгода. Ответственным за исполнение поручения назначен Мишустин.

В ходе послания парламенту Путин говорил, что за предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. По его словам, для России это сложная задача с учетом размеров страны, особенностей географии, климата и структуры экономики. Однако глава государства уверен, что эта цель с учетом научно-технологического потенциала абсолютно достижима.