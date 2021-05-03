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Путин поручил продумать снижение рисков для инвесторов в стратегиях институтов развития

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил при разработке стратегии госкорпорации "ВЭБ.РФ" и других институтов развития предусмотреть инструменты и механизмы, которые помогут снизить риски при вложении частных капиталов в проекты на территории РФ. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Предусмотреть при разработке стратегии развития государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и институтов развития инструменты и механизмы снижения рисков при вложении частных капиталов в реализацию проектов на территории Российской Федерации", - указано в документе.

Поручение адресовано правительству совместно с ВЭБ.РФ. Срок его исполнения установлен до 1 июля 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Кроме того, президент до 1 июля ждет доклад о долгосрочных рыночных механизмах, гарантирующих "предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса"
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