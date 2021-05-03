Путин поручил кабмину представить предложения о стимулах для инвестпроектов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 1 сентября ждет предложений правительства о налоговом стимулировании для реализации инвестиционных проектов.

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, кабмин должен "представить предложения о мерах налогового стимулирования организаций к увеличению объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории РФ, за счет доли собственной прибыли". Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительству вместе с Банком России и Госдумой надлежит "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих снижение издержек российских несырьевых неэнергетических экспортеров, предусмотрев с 1 июля 2021 года отмену требования о репатриации ими экспортной выручки в иностранной валюте". На выполнение данного поручения отведен срок до 15 июня.

О необходимости принятия таких мер Путин говорил в послании парламенту 21 апреля.