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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил кабмину представить предложения о стимулах для инвестпроектов

На выполнение поручения отведен срок до 15 июня

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 1 сентября ждет предложений правительства о налоговом стимулировании для реализации инвестиционных проектов.

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, кабмин должен "представить предложения о мерах налогового стимулирования организаций к увеличению объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории РФ, за счет доли собственной прибыли". Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительству вместе с Банком России и Госдумой надлежит "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих снижение издержек российских несырьевых неэнергетических экспортеров, предусмотрев с 1 июля 2021 года отмену требования о репатриации ими экспортной выручки в иностранной валюте". На выполнение данного поручения отведен срок до 15 июня.

О необходимости принятия таких мер Путин говорил в послании парламенту 21 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Кроме того, президент до 1 июля ждет доклад о долгосрочных рыночных механизмах, гарантирующих "предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса"
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