Кабмин выделил Фонду социального страхования более 52 млрд рублей на выплаты медикам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Фонду социального страхования (ФСС) 52,2 млрд рублей на выплаты медицинским сотрудникам, работающим с гражданами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что средства выделяются на выплату медработникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Также в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников" правительство выделило ФСС 4,6 млрд рублей на единовременную страховую выплату медработникам. Страховыми случаями, при наступлении которых производится выплата, являются смерть медработника в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, причинение вреда здоровью в связи с развитием у медработника заболевания или осложнений, вызванных коронавирусом, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, а также установленная "стойкая утрата" трудоспособности в результате осложнений после перенесенного заболевания.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения ковидом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.