В Минэнерго заявили, что корректировка демпфера позволит АЗС не повышать цены на бензин

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Корректировка формулы демпфирующего механизма позволит НПЗ и АЗС сохранить свою маржинальность, благодаря чему не будет необходимости повышать цены на бензин. Об этом заявил в понедельник заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

"Это позволит еще снизить дополнительно волатильность оптовых цен, то есть сохранить маржинальность <...>, убрать необходимость повышения цен на АЗС для того, чтобы сохранить приемлемую маржу. <...> Соответственно, оптовые цены должны припасть, и в текущих ценовых условиях запаса маржинальности нефтеперерабатывающего завода и автозаправочных станций будет хватать, чтобы не повышать и не индексировать цену на заправках", - сказал он.

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начал действовать в России с 1 мая. Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действовавшей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - на 2 700 рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе. С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Кроме того, планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу начиная с 1 января 2022 года.