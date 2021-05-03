Природоохранная организация NABU подала иск против строительства "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба NABU.

"NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода "Северный поток - 2". Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии", - говорится в сообщении.

В NABU напомнили, что 1 апреля регулятор отклонил протест Союза защиты природы и другой экологической организации - Deutsche Umwelthilfe (DUH) - против укладки 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ. "В этой связи остается только путь обращения в суд, чтобы ограничить ущерб, который наносится Балтийскому морю", - отмечается в заявлении NABU. "Северный поток - 2", с точки зрения экологов, "непосредственно разрушает среду обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей". Deutsche Umwelthilfe обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля.

Регулятор в заявлении от 1 апреля отметил, что "после рассмотрения изложенных в протесте [экологов] сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов выданное ранее разрешение остается в силе". Ведомство по судоходству и картографии подтвердило итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.