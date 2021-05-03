В Каракас прибыл первый прямой пассажирский авиарейс из Москвы

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая. /ТАСС/. Первый прямой пассажирский рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa прибыл из Москвы в Каракас. Об этом сообщил в понедельник министр туризма и внешней торговли южноамериканской страны Али Падрон.

"С соблюдением всех протоколов биобезопасности сегодня в Венесуэлу прибыл первый рейс Conviasa "Маршрут Каракас - Москва" с 90 [представителями] российских туроператоров", - написал он в Twitter.

По словам министра, среди пассажиров рейса были также журналисты и представители бизнеса.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о формальном возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, включая Венесуэлу. Согласовано выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Москва - Каракас. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.