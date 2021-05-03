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Пандемия COVID-19

Эксперт: ЕС может полгода тянуть с регистрацией "Спутника V" и не пускать туристов из РФ

Евросоюз попытается зачистить внутренний рынок для своих производителей вакцин, полагает программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Евросоюз может намеренно затягивать регистрацию "Спутника V" в течение следующих шести месяцев, чтобы зачистить внутренний рынок для своих производителей вакцин. На это время путь в страны ЕС для российских туристов, вероятнее всего, останется закрытым. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

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"Скорее всего, с одобрением "Спутника V" будут тянуть, пока европейские производители не смогут установить контроль над большой долей рынка. Я имею в виду исключительно коммерческие задачи. Европейцы не будут его регистрировать, пока не будут уверены, что российская вакцина просто уже не сможет занять серьезных позиций на европейском рынке. А только потом регистрация состоится", - поделился прогнозом эксперт.

По его словам, эта ситуация может продолжаться в течение полугода. Бордачев не ожидает, что в ближайшие месяцы Евросоюз откроет свои границы для россиян, поскольку страны объединения планируют пускать только тех туристов, которые привились вакцинами, одобренными европейским регулятором.

"Я думаю, что Россия отреагирует на это, естественно, как на неадекватное поведение со стороны Европейского союза. Потому что это действительно шито белыми нитками, жульничество", - отметил собеседник агентства. Однако, по его мнению, это не станет большой проблемой для РФ, которая может заняться развитием внутреннего туризма.

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