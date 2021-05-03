WSJ: в Калифорнии началось рассмотрение антимонопольного иска Epic Games к Apple

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Рассмотрение антимонопольного иска компании Epic Games к корпорации Apple, решение по которому может коренным образом трансформировать работу рынка мобильных приложений, началось в Окленде (штат Калифорния). Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По данным издания, судебный процесс, как ожидается, будет длиться около трех недель и вряд ли поставит точку в вопросе о масштабе монополии Apple. Как отметила председательствующая на заседании федеральный судья Ивонн Гонсалес Роджерс, стороны вправе обжаловать решение.

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite. Федеральный судья Роджерс тогда признала удаление игры правомерным.

Адвокат Fortnite Кэтрин Форест на открывающих процесс слушаниях заявила, что Apple монополизировала рынок приложений для своих устройств. Владелец магазина требует от разработчика или издателя, разместивших приложение на этой площадке, 30% полученных от внутриигровых продаж средств. При этом владелец приложения не имеет права продавать эти товары напрямую, минуя интерфейс магазина Apple. Как заверила адвокат, Epic Games не добивается возмещения материального ущерба, но хочет "открыть двери в сад Apple".

Адвокат Apple Карен Данн заявила, что Apple не может считаться монополистом, потому что является одним из участников рынка приложений. Внутриигровые товары для Forntite можно приобрести на других платформах в обход магазина Apple, что исключает обвинения в монополизме, пояснила юрист.