Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электромобилей в России до 25% к 2035 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Доля продаж новых электромобилей на российском рынке к 2035 году составит около 25%, эти данные приводятся в релизе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), посвященном прогнозу развития рынка электромобилей и гибридов. При этом доля продаж бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году сократится до 55%.

"Если говорить о России, то она относится к группе стран, где ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году. Доля же электрокаров в продажах новых автомобилей к этому времени должна достигнуть примерно 25%", - приводятся в релизе слова руководителя глобального направления "Город будущего" компании BCG Владислав Бутенко.

Ускорить процесс внедрения электротранспорта в РФ поможет регуляторная и инфраструктурная поддержка, отметил он. "Развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и налогов на владение на автомобили на электротяге могли бы подтолкнуть развитие этого сектора. Отдельно хочется отметить некоторые усилия, принимаемые на региональных уровнях. Например, бесплатная парковка для электромобилей в Москве или планируемое освобождение от транспортного налога в Дагестане, Башкирии, Забайкалье, Волгоградской области и на Сахалине должны быть рассмотрены и максимально растиражированы по всей стране", - считает он.

Что касается мирового рынка, то только в 2019-2020 годах доля электромобилей увеличилась с 8 до 12%. В 2026 году на электрифицированные автомобили будет приходиться более половины мировых продаж легковых автомобилей, уверены в BCG. При этом автомобили, использующие бензин или дизель, будут составлять до 70% рынка вплоть до 2035 года.