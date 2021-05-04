Глава Минфина Колумбии подал в отставку на фоне протестов против налоговой реформы

БОГОТА, 4 мая. /ТАСС/. Министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья в понедельник принял решение подать в отставку на фоне протестов против налоговой реформы, которые проходят в стране.

"После встречи с президентом [Колумбии] Иваном Дуке Альберто Карраскилья объявил о своей отставке с поста министра финансов и государственных кредитов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в Twitter.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации протеста против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в планы реформы, однако протесты продолжились.