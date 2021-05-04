Правительство Камчатки сэкономило более 6 млн рублей благодаря "Гостакси"

ТАСС, 4 мая. Внедрение приложения "Гостакси" позволило правительству Камчатского края сэкономить более 6 млн рублей на топливе и пробеге машин за три месяца, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Машины автобазы правительства Камчатского края с октября 2020 года не закреплены за конкретными сотрудниками. Специалисты вызывают автомобили с помощью приложения "Гостакси" отдельно для каждой поездки. Благодаря этому только за три месяца удалось сэкономить шесть миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергея Меркулова, которые приводятся в тексте, экономия складывается из горюче-смазочных материалов и запчастей. Он уточнил, что теперь водители работают в две смены по восемь часов. В 2021 году благодаря проекту планируется сэкономить 14 миллионов рублей.

"Сразу отпала возможность для поездок, не связанных с исполнением служебных обязанностей. Конечно, имеется определенное недовольство, но, я думаю, со временем все привыкнут", - цитирует Меркулова пресс-служба правительства.