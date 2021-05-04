Рост потребительских цен в Южной Корее на фоне пандемии стал максимальным с 2017 года

СЕУЛ, 4 мая. /ТАСС/. Рост потребительских цен в Республике Корея (РК) в апреле составил 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое значительное увеличение с августа 2017 года, когда оно достигало 2,5%, сообщило во вторник национальное статистическое управление.

Базовая инфляция без учета нестабильных цен на продукты питания и нефть составила в прошлом месяце 1,1% в годовом исчислении. Цены на рыбу, мясо и другие продукты сельского хозяйства выросли на 13,1% по сравнению с прошлым годом. Расценки на нефтепродукты поднялись за тот же период на 13,4%, что является самым быстрым ростом с марта 2017 года.

По данным Министерства планирования и финансов РК, в апреле цены на дубайскую нефть, основной источник топлива для Южной Кореи, составили в среднем $62,8 за баррель. Это в три раза больше прошлогоднего показателя. Стоимость жилья увеличилась на 1,2% в годовом исчислении.

Южнокорейские эксперты прогнозируют во втором полугодии снижение темпов инфляции за счет стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты.