Эксперты: инициатива ФАС о скидке на "картельные" штрафы для МСП увеличит их собираемость

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Скидка в 50% для малого бизнеса при оплате штрафов за картели и антиконкурентные соглашения в 20-дневный срок увеличит их собираемость, такое мнение высказали опрошенные ТАСС во вторник предприниматели и эксперты.

26 апреля издание "Коммерсантъ" сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство РФ пакет поправок к КоАП о снижении штрафов для малого бизнеса за картельные сговоры, сговоры на торгах, вертикальные и иные антиконкурентные соглашения. Проектом предлагается снизить размер штрафа вдвое при оплате в течение 20 дней с момента наложения.

Рост собираемости

Руководитель экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифат Шайхутдинов считает, что при реализации инициативы общий процент собираемости штрафов "точно вырастет, но сумма сбора при этом упадет". Однако ее цель состоит не в увеличении сборов, а в создании для бизнеса комфортной среды с минимальным вмешательством контролирующих органов, отметил он.

"Возможность срочной оплаты со скидкой в 50% предусмотрена лишь для того, чтобы обеспечить своевременную оплату штрафов. Сейчас предпринимателям выгоднее тянуть с этим до последнего, а именно до того момента, когда госорганы начнут взыскивать долг через суд. В судебном порядке предпринимателям удается еще и снизить размер платежа", - отметил член политсовета Свердловского областного отделения Партии роста, управляющий партнер "Юридической компания "Энсо" Алексей Головченко.

Такая мера направлена не на поддержку малого и среднего бизнеса, а на повышение уровня его платежеспособности и желания платить, эта цель вполне может быть достигнута, полагает он. По мнению Головченко, 20 дней более чем достаточно для погашения долга. Однако срок нужно отсчитывать с момента вручения уведомления предпринимателю, а не начисления штрафа.

Неподъемные штрафы

Как отметил председатель совета директоров "Совфрахт" Дмитрий Пурим, предложение ФАС "может быть принято бизнесом, если это не будет ущемлять право бизнеса отстоять в суде свои права, чтобы вернуть оплаченные средства по решению суда".

По словам первого вице-президента "Опоры России" Владислава Корочкина, картель и малый бизнес "как-то мало вяжутся между собой", хотя прецеденты есть на уровне муниципалитетов. "Чаще всего это характерно, когда какие-то сферы бизнеса, сферы услуг как бы монополизируются аффилированными структурами с руководством тех или иных муниципальных образований", - говорит он.

Бизнес-объединение приветствует все, что касается либерализации штрафов и иных административных действий в отношении малого и среднего бизнеса, пояснил Корочкин. В части срока в 20 дней необходимо оценить статистику, с какой скоростью оплачиваются существующие штрафы и что такой срок даст предпринимателям.

"[Возможно], надо увеличивать [срок] до 30, до 40 и до 50 дней, поскольку ситуация в малом бизнесе в настоящий момент не очень хорошая. На самом деле за картели, как правило, назначаются очень большие штрафы, это одно из самых серьезных наказаний. Они не всегда подъемны", - сказал он, отметив, что дисконт в 50% "очень хороший".