Определены вакансии в сфере транспорта и логистики с самыми большими средними зарплатами

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Самые большие средние зарплаты в сфере транспорта и логистики предлагают водителям в Москве и Санкт-Петербурге (около 92 тыс. рублей), в других регионах средние зарплаты достигают 83,5 тыс. рублей. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сберлизинг", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервисы "Работа.ру" и "СберЛизинг", которые входят в экосистему "Сбера", в рамках исследования в апреле 2021 года проанализировали свыше 90 тыс. вакансий.

"Самые большие средние зарплаты предлагают водителям в Москве и Санкт-Петербурге (около 92 тыс. рублей). В других регионах средние зарплаты составят до 83,5 тыс. рублей. В среднем 73,4 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге могут получать упаковщики в сфере транспорта и логистики. Около 71,9 тыс. рублей часто предлагают комплектовщикам в крупнейших городах. Грузчики в Москве и Санкт-Петербурге могут рассчитывать в среднем на оклад 58,9 тыс. рублей, а кладовщики - 53,9 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

По его данным, по итогам 2020 года отрасль транспорта и логистики стала самой быстрорастущей. Несмотря на пандемию, компании вели наиболее активный найм именно в этой сфере. Чаще всего с начала 2021 работодатели в сфере транспорта и логистики искали грузчиков, водителей, комплектовщиков, упаковщиков и кладовщиков.

Исследование также показало, что для лизинга среди компаний в категории легкового транспорта самыми популярными марками автомобилей стали Kia, Toyota, Hyundai, Renault и Volkswagen. Наиболее востребованными автомобилями в легком коммерческом транспорте стали машины ГАЗ, Lada, Ford, УАЗ и Volkswagen. Для грузовых перевозок компании России чаще выбирают автомобили "Камаз", МАЗ, Mercedes-Benz, Volvo или MAN.