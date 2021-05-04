Индийский экспорт в апреле увеличился на 197%

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /ТАСС/. Экспорт Индии в апреле возрос на рекордные 197% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до $30,2 млрд. Об этом сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на министерство торговли и промышленности.

Прирост экспорта был достигнут за счет увеличения поставок за рубеж индийских драгоценных камней и ювелирных изделий, продукции машиностроения и нефтеперерабатывающей промышленности.

В апреле 2020 года экспорт Индии снизился на 60,2% из-за резкого спада экономической активности в стране в результате пандемии, национальной изоляции и мер правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В апреле текущего года импорт Индии по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 165,9% до $45,5 млрд в основном в результате увеличения закупок золота, электроники, химикатов, стали и фармацевтической продукции. Индийский импорт нефти в апреле увеличился на 132,2% по сравнению с тем же прошлогодним периодом и достиг $10,8 млрд.

Торговый дефицит Индии в прошлом месяце вырос до $15,2 млрд, в марте его уровень достигал $13,9 млрд.