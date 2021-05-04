Авиакомпания Virgin Australia заявила о потерях на сумму $2,4 млрд из-за пандемии

СИДНЕЙ, 4 мая. /ТАСС/. Потери австралийской авиакомпании Virgin Australia в период с 30 июня 2019 года по 1 июля 2020 года составили $2,4 млрд. Об этом во вторник сообщает издание The Australian со ссылкой на отчет, переданный авиаперевозчиком в государственную комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Согласно данным отчета, выручка авиакомпании за 2019-2020 финансовый год сократились на 22%, снизившись на 1,3 млрд австралийских долларов ($1 млрд), в то время как расходы выросли почти на ту же сумму из-за амортизации активов. Субсидии федерального правительства Австралии, выплаченные авиакомпании в указанный период, составили 165,8 млн австралийских долларов ($128,8 млн).

Главными факторами, которые оказали влияние на снижение финансовых показателей компании, Virgin Australia назвала закрытие границ Австралии из-за пандемии COVID-19 и сокращение числа перелетов как на международных направлениях, так и внутри страны на 95,8%. Правительственные ограничения также стали причиной сокращения порядка 3 тыс. рабочих мест, и поставили под угрозу ликвидации еще 6 тыс.

Австралийское подразделение Virgin Group до 2019 года входило в тройку лидеров национального рынка авиаперевозок. В компании работали около 10 тыс. человек, а количество самолетов достигало 144. В настоящий момент авиапарк компании состоит из 58 самолетов, 10 из которых будут сданы в аренду в ближайшее время, а число сотрудников чуть превышает 6 тыс. человек.

Ранее в апреле 2020 года второй по величине австралийский авиаперевозчик Virgin Australia, оказавшийся в кризисном состоянии в результате пандемии, был передан во внешнее управление консалтинговой компании Deloitte, а спустя два месяца продан инвестиционной компании из США Bain Capital.