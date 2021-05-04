Объем участия ВЭБ.РФ в кредите для "Арктик СПГ - 2" составил €400 млн

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Объем участия ВЭБ.РФ в синдицированном кредите для строительства комплекса "Новатэка" по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Арктик СПГ - 2" составляет €400 млн, сообщил ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Даниил Алгульян.

"Всего синдикат банков предоставит компании "Арктик СПГ - 2" €3,11 млрд сроком на 15 лет для финансирования строительства комплекса по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Арктик СПГ - 2". Одобренный объем участия ВЭБ.РФ составляет €400 млн", - сказал он.

По его словам, первый транш в рамках синдицированного кредита уже направлен инициатору проекта.

"Проект "Арктик СПГ - 2" вносит важный вклад в развитие Арктики, Севморпути, усиление позиций России на международном рынке СПГ, развитие отечественного судостроения. "Арктик СПГ - 2" - эталонный пример международного сотрудничества", - добавил зампред.

Алгульян также напомнил, что ранее ВЭБ.РФ уже открыл финансирование для строительства 15 танкеров-газовозов усиленного ледового класса, которые будут использоваться для транспортировки СПГ проекта "Арктик СПГ - 2", уже идет их строительство на верфи "Звезда".

28 апреля 2021 года стало известно, что ВЭБ.РФ совместно с консорциумом банков - Сбербанком, Газпромбанком, GPB International S.A. и банком "Открытие" - предоставят синдицированный кредит для строительства "Арктик СПГ - 2" на общую сумму в €3,11 млрд сроком на 15 лет.

Тогда же сообщалось, что объем участия Сбербанка в рамках синдицированного кредита - €2 млрд. Еще €400 млн составляет часть со стороны группы Газпромбанка (сам Газпромбанк и GPB International S.A.).

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).