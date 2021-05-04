Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле снизился до 50,4 пункта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2021 года понизился до 50,4 пункта против 51,1 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 50,4 баллов в апреле и, незначительно опустившись с мартовского показателя 51,1, указал на минимальное улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях за текущий четырехмесячный период расширения. Более того, общий рост был лишь частичным", - говорится в сообщении.

Апрельские данные свидетельствуют о частичном улучшении деловой конъюнктуры в производственном секторе России. В то же время затраты снова резко возросли, поскольку задержки с поставками и логистические проблемы сказывались на производительности поставщиков, отмечается в обзоре.

В IHS Markit отметили, что на производителях сказались сбои в цепочке поставок, ограничения на транспортировку, а также слабый клиентский спрос. При этом, удлинение сроков выполнения заказов было максимальным со второго квартала 2020 года.

"По мере того, как компании стремились переложить на клиентов усилившееся бремя затрат, в начале второго квартала отпускные цены существенно повысились. Рост отпускных цен был самым резким с февраля 2015 года", - сообщают аналитики.

При этом отмечается, что, несмотря на рост производства, возобновившееся сокращение клиентского спроса оказало давление на рост и почти не повлияло на показатели занятости.

"Тем не менее оптимизм среди компаний продолжал преобладать, поскольку надежды на восстановление экономики и повышение спроса подняли уверенность до самого высокого уровня с января 2020 года", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.