Власти Германии намерены выделить до €90 млн компаниям по производству флаконов для вакцин

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Германии планирует выделить до €90 млн компаниям, занимающимся производством флаконов для упаковки вакцин от коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на статс-секретаря Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреаса Файхта.

"Чтобы процесс вакцинации не остановился, нам нужно не только достаточное количество препаратов", - отметил Файхт. - Также должна быть возможность безопасно упаковывать и транспортировать вакцины". При этом Файхт подчеркнул: чем раньше компании запустят производство в Германии, тем большую финансовую поддержку они смогут получить. Наиболее крупные денежные суммы будут выплачены тем фирмам, которые смогут приступить к изготовлению упаковочной тары уже до конца текущего года.

"Наша цель - обеспечить поставку вакцин населению в 2021 году и в последующий период", - заметил Файхт. Вместе с тем Минэкономики ФРГ, по информации агентства, рассчитывает на изготовление дополнительных 200 млн стеклянных флаконов ежегодно.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря. На текущий момент хотя бы одну дозу препарата получили свыше 28% населения - чуть более 23,4 млн человек. Полностью привиты порядка 6,6 млн (8%) жителей страны. В ходе кампании по иммунизации в ФРГ используют вакцину, разработанную консорциумом германской компании BioNTech и американской фирмы Pfizer, а также препараты от американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Однако применение вакцины производства AstraZeneca разрешено только для иммунизации граждан старше 60 лет.