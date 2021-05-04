"Опора России" выступила против дискриминации микробизнеса при продаже сигарет

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" выступило против дискриминации микробизнеса при реализации сигарет и прочей никотиносодержащей продукции. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации по итогам заседания ее комитета по подакцизным товарам, было выдвинуто предложение совместно в Федеральной антимонопольной службе России обсудить справедливую конкуренцию на соответствующем рынке.

"Опора России" выступает против дискриминации микроформатов торговли в пользу крупных сетей в вопросе реализации подакцизных товаров, в частности сигарет и прочей никотиносодержащей продукции", - сказали в пресс-службе.

По словам главы бизнес-объединения Александра Калинина, налаженная в стране технологическая инфраструктура, прежде всего онлайн-кассы, обеспечивает полную прозрачность отрасли. "И если раньше мы говорили, что не можем контролировать продажу подакцизных товаров в малых торговых форматах, то теперь эта проблема отпала. Наша общая комплексная задача - избавить отрасль от избыточных ограничений и за счет этого вытеснить нелегальный сектор с мелких рынков. Для этого нужно создать везде одинаковые условия для честной торговли. Сейчас речь идет буквально о дискриминации малых форматов торговли в пользу крупных сетей. Если покупатель не может приобрести то, что ему нужно в мелкой точке, он уйдет в супермаркет. В результате выручка крупных сетей бьет рекорды, а больше 1 млн малых предприятий в прошлом году просто закрылись", - сказал Калинин, слова которого привела пресс-служба.

Он отметил, что в европейских странах реализация табачной продукции специально отдана малым специализированным форматами, к примеру газетным ларькам, поскольку она является важнейшим трафикообразующим товаром.

В пресс-службе привели данные независимого исследования, по которым в первом квартале 2021 года доля нелегального рынка табачной продукции на территории России оценивалась в 10,7% от общего объема рынка в физическом выражении. В условиях стремительного роста акцизов на сигареты и падения реальных доходов граждан за последние пять лет, по данным исследования, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке выросла в 11 раз. Эксперты отмечают рекордный темп роста - в полтора раза - объема выявленной контрафактной продукции за минувший год.