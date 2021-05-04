ФАС одобрила заключение соглашения о строительстве операторами связи сетей 5G

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила операторам связи - "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" - заключение соглашения о построении сетей стандарта 5G. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС рассмотрела ходатайство "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G. Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи", - говорится в сообщении.

В частности, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи.

"С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку", - пояснили в службе.