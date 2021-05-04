"Почта Банк" скорректирует условия по депозитам на фоне повышения ставки ЦБ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Почта Банк" планирует в ближайшее время скорректировать условия по депозитам на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 5% годовых. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко.

"Мы будем сохранять и улучшать условия для тех сегментов, которые нам интересны - пенсионеры, зарплатные клиенты, социальные категории. Что касается промоставок, я не думаю, что они вернутся к тем годам, когда можно было ничего не делать и жить только на проценты. Да, и в целом не обязательно привлекать средства только от физических лиц: есть юридические лица, Федеральное казначейство, ЦБ", - сказал он, комментируя возможность изменения ставок по депозитам.

В целом на рынке в перспективе одного - двух месяцев можно ожидать умеренного роста ставок по вкладам и появления промопредложений с повышенными ставками, считает банкир. При этом по накопительным счетам банки, вероятнее всего, ставки увеличивать не будут, поскольку это более затратный процесс. В среднесрочной перспективе такое репозиционирование ставок приведет к обратному перетоку средств граждан из накопительных счетов во вклады, дал прогноз Руденко.

Банк России с 26 апреля второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - с 4,5% до 5% годовых.

Планы на прибыль

Кроме того, банк планирует по итогам 2021 года показать чистую прибыль на уровне прошлогодних значений - прибыль банка за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 6,4 млрд рублей. Однако для этого "Почта Банку" предстоит приложить немало усилий, поскольку негативные последствия коронакризиса оказывают сильное влияние. На этом фоне банк не планирует возвращаться к допандемийному формату работы, рассказал Руденко.

"Мы будем стараться показать прибыль на уровне 2020 года. Это было бы очень хорошим результатом. Но, возможно, она все-таки будет меньше. Для этого надо совершить чудо. В прошлом году совершили", - сказал Руденко. Вместе с тем, по словам банкира, последствия кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, будут наблюдаться во всем мире еще не один год.

Беззалоговое кредитование на строительство загородных домов

По словам Руденко, проект по продаже ипотеки ВТБ через "Почта Банк" "не взлетел". Банкир отметил, что на это было две причины: отсутствие спроса на ипотеку в тех точках, где был только "Почта Банк", и, наоборот, присутствие ВТБ там, где был интерес клиентов к ипотечным продуктам.

"Там, где есть и ВТБ, и "Почта Банк", довольно странно прийти в "Почта Банк" и сказать: "Я хочу взять ипотеку в ВТБ, подам заявку у вас, а оформлять все равно пойду в ВТБ", - добавил Руденко.

При этом "Почта Банк" заинтересован в загородной недвижимости, а именно в кредитовании строительства быстровозводимых домов без залога по схеме POS-кредитования с партнерами. Эту нишу банк считает очень перспективной и прогнозирует "бум" по этому продукту.

"В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году. В этом году эта тенденция будет только набирать обороты. Люди поняли, что жить в своем доме, за городом, комфортнее и приятнее. А с переходом на дистанционный формат работы для многих отпала необходимость ездить ежедневно на работу в офис в город. Кроме того, построить свой дом намного выгоднее покупки квартиры в городе - за те же деньги вы получите жилье принципиально другой площади и комфорта, - отмечает глава Почта банка. - И потом - уже во всех коридорах власти обсуждаются и субсидированные программы, и строительство дач, и индивидуальное строительство".

Кроме того, в этом году банк планирует начать кредитовать малый бизнес и запустить услугу по самоинкассации, сейчас она тестируется с "Почтой России" в нескольких регионах. "Когда пропилотируем с почтой, предложим эту услугу рынку, чтобы малые предприниматели могли сдавать выручку в банкомат в ближайшем почтовом отделении и не тратили время, деньги и силы, доставляя выручку в соседний город", - добавил Руденко.

О банке

"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 году группой ВТБ и "Почтой России", они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе "Почта Банка" Дмитрию Руденко. Банк занимает 25-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.