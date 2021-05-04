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Clubhouse начал тестирование приложения на Android

Бета-версия доступна для ограниченного числа тестировщиков, но в компании обещают, что скоро приложением смогут воспользоваться больше пользователей

Разработчики социальной сети Clubhouse выпустили бета-версию приложения для пользователей операционной системы Android. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Бета-версия доступна для ограниченного числа тестировщиков, однако в компании обещают, что "в ближайшие недели" приложением смогут воспользоваться больше пользователей Android.

Разработка приложения для Android началась в феврале. Сейчас приложение Clubhouse доступно только на iOS.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

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