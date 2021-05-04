Эксперты: чистая прибыль банков РФ в I квартале выросла на 9% за счет сокращения резервов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора в I квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 537 млрд рублей. Эксперты агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) объясняют такую динамику сокращением отчислений в резервы на возможные потери, которые в отчетном периоде составили 121 млрд рублей против 362 млрд рублей в I квартале 2020 года. Об этом говорится в комментарии НКР по итогам анализа данных отчетности кредитных организаций по РСБУ, которые опубликовал Банк России.

"По итогам I квартала 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, по оценкам НКР, во многом объясняется сокращением отчислений в резервы на возможные потери. Без учета резервирования прибыль сектора снизилась", - говорится в материале.

Операционный доход банков сократился в январе - марте на 10% при увеличении операционных расходов на 6%. Влияние на операционный доход российских банков оказали резко сократившиеся доходы от операций с иностранной валютой и ценными бумагами, указали эксперты агентства. По итогам I квартала 2021 года чистый доход по данным статьям составил 26 млрд рублей против 233 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Повышенная волатильность рубля в марте 2020 года оказала заметную поддержку финансовому результату сектора, как и регуляторные послабления, включая возможность не проводить переоценку ценных бумаг, объяснили в НКР.

Сокращение операционного дохода отмечается у розничных банков (-3%), универсальных (-10%) и корпоративных (-14%). Худший результат (-35%) показали инвестиционные банки, которые в наибольшей степени зависят от динамики финансовых рынков и рубля, отметили эксперты.

"В начале пандемии банки ужесточали риск-политики и активно наращивали резервы, опасаясь существенного ухудшения платежеспособности заемщиков: в I квартале прошлого года банки создали резервов на 362 млрд рублей, 156 млрд рублей из которых пришлось на Сбербанк. В текущем году необходимость в дополнительных резервах отпала: в январе - марте 2021 года отчисления были втрое меньше, чем за тот же период прошлого года, - 121 млрд рублей, из которых Сбербанк сформировал лишь 25 млрд рублей", - говорится в материале.

Сильнее всего (на 205 млрд рублей) сократили отчисления в резервы универсальные банки (например, Сбербанк), розничные банки направили в резервы лишь на 7 млрд рублей меньше, чем годом ранее, добавили в НКР.