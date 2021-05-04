Росреестр увеличил перечисления в федеральный бюджет в 2020 году на 16,7%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Росреестр перечислил в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 40,5 млрд рублей доходов по итогам 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"По итогам деятельности Росреестра за 2020 год в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации перечислено порядка 40,5 млрд рублей доходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в федеральный бюджет РФ поступило 26,6 млрд рублей доходов, что на 16,7% больше, чем за 2019 год (22,8 млрд рублей). Рост поступлений связан с зачислением платы за предоставление Федеральной кадастровой палатой (подведомственное учреждение Росреестра) сведений из Единого государственного реестра (ЕГРН), а также с ростом востребованности электронных сервисов, объяснили в ведомстве.

В бюджеты субъектов РФ поступило 12,3 млрд рублей, в местные бюджеты - 1,6 млрд рублей.

Основными источниками доходов, администрируемых Росреестром, являются государственная пошлина за регистрацию недвижимости и сделок с ним, плата за предоставление сведений из ЕГРН, а также штрафы за административные правонарушения в рамках контрольно-надзорной деятельности ведомства.