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Посевная кампания началась во всех федеральных округах России

По данным Минсельхоза, яровой сев провели на площади 6,7 млн га

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Посевная кампания началась во всех федеральных округах России. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Посевная кампания в России охватила все федеральные округа страны. Работы в штатном режиме проходят в 62 регионах, от юга до Дальнего Востока", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, в настоящее время яровой сев проведен на площади 6,7 млн га, что составляет 13,1% от прогноза и соответствует среднемноголетним темпам. В том числе пшеница посеяна на 1 млн га, ячмень - на 2,2 млн га, кукуруза на зерно - на 391,1 тыс. га, сахарная свекла - на 491,6 тыс. га, подсолнечник, рапс и соя - на 798,7 тыс. га, 93,5 тыс. га и 20,7 тыс. га соответственно, овощи - на 40,2 тыс. га, а картофель посажен на 36,5 тыс. га.

В министерстве также сообщили, что для проведения сезонных полевых работ российские аграрии располагают всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. В частности, обеспеченность семенами составляет 105,5%. В наличии у сельхозтоваропроизводителей имеется 427 тыс. тракторов, 204,3 тыс. сеялок, 170,9 тыс. культиваторов.

В первом квартале 2021 года аграрии приобрели 4,3 тыс. единиц новых тракторов (+53,5% к уровню 2020 года), 1,3 тыс. единиц зерноуборочных и 133 единиц кормоуборочных комбайнов (+62,5% и +58,3% соответственно). Также аграрии с начала года закупили около 2,8 млн т минеральных удобрений, что на 500 тыс. т больше, чем годом ранее.

В Минсельхозе считают, что подготовке к посевной способствует льготное кредитование. На 27 апреля общий объем средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 239,5 млрд рублей.

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