Аэропорт Пулково возобновил прямое авиасообщение с Каиром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково со вторника возобновил прямое регулярное авиасообщение с Каиром. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind, сообщили журналистам в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"4 мая наш партнер - авиакомпания Nordwind - выполнит первый рейс из Санкт-Петербурга в Каир", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейс будет вылетать из Петербурга в 12:45 мск и прибывать в Каир в 17:00 по местному времени. Обратный рейс отправится в 19:00 по местному времени и прибудет в Пулково в 01:15 мск.

Перелеты, по данным авиакомпании, будут выполняться раз в неделю на самолете Boeing 737-800 на 189 мест.

Как уточнили ТАСС в компании, рейсов между Петербургом и Каиром не было с 2007 года. Кроме того, авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года были возобновлены регулярные воздушные перевозки в Каир, первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца, в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами.