Pandora отказалась от использования натуральных алмазов

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей ювелирных изделий Pandora объявил о прекращении использования натуральных добываемых алмазов. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Вместо этого ювелирный дом перейдет к использованию камней, специально выращенных в лаборатории. Первое такое производство планируется запустить в Великобритании. Этот шаг, как отметил в интервью Би-би-си генеральный директор Pandora Александр Лачик, является частью инициативы по обеспечению устойчивости деятельности компании.

При этом, как пишет корпорация, обеспокоенность общественности о состоянии окружающей среды и методах работы в горнодобывающей промышленности привела к растущему спросу на альтернативные способы добычи алмазов. "По сути, мы можем достичь того же качества алмазов, что и природные, но по значительно более низкой цене", - объяснил Лачик. Ожидается, что первая коллекция украшений Pandora с использованием искусственных алмазов поступит в продажу в Великобритании. Стоимость изделий будет составлять от £250 ($350).

"Я верю, что натуральные алмазы и их выращенные в лаборатории аналоги могут прекрасно сосуществовать. Наблюдается явный спрос как на природные, так и на искусственные камни", - заметила ведущий специалист консалтинговой компании Bain & Company Оля Линде. Лучший дизайн и более низкие цены, по ее словам, являются главными причинами, по которым клиенты выбирают лабораторные бриллианты, а не их природные аналоги.

Тем не менее, как указывает Би-би-си, основная проблема изготовленных в лаборатории алмазов заключается в том, что для их производства требуется значительное количество энергии. В настоящее время более половины всех искусственно выращенных камней поступает из Китая. Согласно отчету Антверпенского всемирного алмазного центра и консалтинговой компании Bain & Company, производство добываемых алмазов упало со 152 млн карат в 2017 году до 111 млн в 2020. Самое большое сокращение добычи алмазов отмечается в России, Канаде, Ботсване и Австралии.