Продажи товаров duty free на Хайнане в первый день майских праздников выросли на 209,7%

ХАЙКОУ /Китай/, 4 мая. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань в первый день выходных по случаю майских праздников составил 142 млн юаней (около $21,9 млн), что на 209,7% больше показателя за тот же период прошлого года. Такие данные таможенного управления города Хайкоу публикует газета "Хайнань жибао".
За первый день выходных магазины duty free на острове посетили свыше 22,4 тыс. человек, которые совершили в общей сложности более 232 тыс. покупок. Соответствующие показатели в годовом выражении выросли на 157,8% и 243,2% соответственно. В условиях роста объема продаж в магазинах беспошлинной торговли в праздничные дни, пишет издание, контролирующие ведомства усилили контроль за соблюдением действующих правил, регулирующих продажу соответствующей продукции в duty free.
Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров. Со 2 февраля этого года на Хайнане также заработала услуга доставки товаров беспошлинной торговли в пункт назначения по почте покидающим остров покупателям.
Недавно на Хайнане были открыты еще два магазина беспошлинной торговли. До этого на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.