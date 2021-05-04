Продажи товаров duty free на Хайнане в первый день майских праздников выросли на 209,7%

ХАЙКОУ /Китай/, 4 мая. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань в первый день выходных по случаю майских праздников составил 142 млн юаней (около $21,9 млн), что на 209,7% больше показателя за тот же период прошлого года. Такие данные таможенного управления города Хайкоу публикует газета " Хайнань жибао ".

За первый день выходных магазины duty free на острове посетили свыше 22,4 тыс. человек, которые совершили в общей сложности более 232 тыс. покупок. Соответствующие показатели в годовом выражении выросли на 157,8% и 243,2% соответственно. В условиях роста объема продаж в магазинах беспошлинной торговли в праздничные дни, пишет издание, контролирующие ведомства усилили контроль за соблюдением действующих правил, регулирующих продажу соответствующей продукции в duty free.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров. Со 2 февраля этого года на Хайнане также заработала услуга доставки товаров беспошлинной торговли в пункт назначения по почте покидающим остров покупателям.

Недавно на Хайнане были открыты еще два магазина беспошлинной торговли. До этого на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.