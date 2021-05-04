Аэропорт Симферополя обслужил первый в этом году миллион пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя на неделю раньше, чем в 2019 году, обслужил первый в 2021 году миллион пассажиров, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе авиаузла.

Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозировал, что в этом году аэропорт обслужит рекордные 6 млн пассажиров.

"Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил первый миллион пассажиров значительно раньше, чем в 2019 году. Это свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока даже в сравнении с доковидным периодом. Количество направлений, по которым осуществляются рейсы, в этом сезоне значительно выросло уже в конце апреля. Маршрутная сеть продолжит расширяться и в мае", - приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Евгения Плаксина.

Уточняется, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Симферополя вырос на 100 тыс. человек или 11%. Маршрутная сеть перед майскими праздниками увеличилась до 32 направлений, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных аэропортов России на внутренних воздушных линиях в летний период. Он ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров.