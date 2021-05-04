Nord Stream 2 AG не комментирует разбирательства по искам вокруг проекта

"Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления", - сообщили ТАСС в компании, отвечая на вопрос о том, влияет ли иск NABU на текущие работы по проекту.

Ранее сообщалось, что NABU 3 мая подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток - 2". Разбирательство касается выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Укладка этого участка еще не завершена.

1 апреля регулятор отклонил протест Союза защиты природы и другой экологической организации - Deutsche Umwelthilfe - против укладки 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ. Deutsche Umwelthilfe обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Сейчас укладка газопровода ведется в территориальных водах Дании.

Готовность "Северного потока - 2" составляет 95%.