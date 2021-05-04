Регулятор ФРГ счел возможным продолжить строительство "Северного потока - 2" с конца мая

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH, регулятор) считает возможным возобновление с конца мая строительства "Северного потока - 2" в водах Германии после иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU). Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

Она указала на то, что иск "имеет приостанавливающее действие" лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH, которым было одобрено продолжение строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море в период с конца сентября по конец мая. "С конца мая строительство может быть возобновлено", - подчеркнула представитель регулятора. Это связано с тем, что еще в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку "Северного потока - 2" с конца мая до конца сентября, уточнили в пресс-службе.

В понедельник NABU сообщил о подаче иска в административный суд Гамбурга против выданного в январе 2021 года разрешения на строительство газопровода. Другая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля. Регулятор ранее отметил, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтйское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.