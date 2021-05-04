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Регулятор ФРГ счел возможным продолжить строительство "Северного потока - 2" с конца мая

Это связано с тем, что еще в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку "Северного потока - 2" в водах Германии с конца мая до конца сентября, уточнили в BSH
© Axel Schmidt/Nord Stream 2

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH, регулятор) считает возможным возобновление с конца мая строительства "Северного потока - 2" в водах Германии после иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU). Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

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Она указала на то, что иск "имеет приостанавливающее действие" лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH, которым было одобрено продолжение строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море в период с конца сентября по конец мая. "С конца мая строительство может быть возобновлено", - подчеркнула представитель регулятора. Это связано с тем, что еще в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку "Северного потока - 2" с конца мая до конца сентября, уточнили в пресс-службе.

В понедельник NABU сообщил о подаче иска в административный суд Гамбурга против выданного в январе 2021 года разрешения на строительство газопровода. Другая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля. Регулятор ранее отметил, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтйское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

 

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