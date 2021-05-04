"Татнефть" в апреле снизила добычу нефти на 0,9%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Татнефть" по итогам апреля 2021 года добыла 2,23 млн тонн нефти, что на 0,9% меньше, чем в марте этого года, следует из сообщения компании. При этом объем добычи с начала года составил 8,694 млн тонн, что на 6,3% меньше уровня годом ранее.

В апреле компания добыла 304,6 тыс. тонн сверхвязкой нефти, что на 2,2% меньше показателя марта 2021 года, с начала текущего года добыча составила 1,19 млн тонн, что на 139,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2020 года.

В апреле компания не вводила новых скважин.

Переработка нефти на комплексе "Танеко" в апреле составила 1,202 млн тонн, что на 28% выше уровня марта этого года. По итогам апреля на комплексе "Танеко" произведено 1,19 млн тонн нефтепродуктов, что на 23,3% больше, чем в марте этого года. В том числе выпуск бензина составил 100,2 тыс. тонн против 102,4 тыс. тонн в марте, дизельного топлива 539,4 тыс. тонн (+8,7%).