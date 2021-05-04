Лукашенко назвал прогнозы МВФ и ВБ в отношении белорусской экономики необъективными

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в отношении белорусской экономики необъективными. Его слова на встрече с премьер-министром Романом Головченко во вторник привело агентство БелТА.

Прогноз социально-экономического развития Белоруссии, утвержденный указом Лукашенко, предполагает, что в этом году ВВП страны вырастет на 1,8%. По итогам первого квартала он увеличился на 0,9%. Всемирный банк предполагает снижение ВВП Белоруссии в 2021 году на 2,2%. МВФ оценивает снижение показателя в 2021 году на 0,4%. Евразийский банк развития в своем макроэкономическом обзоре описал два сценария для белорусской экономики: это "базовый" с ростом ВВП на 0,1% и "рисковый" - сокращение ВВП на 1,4%.

"Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки, многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют, - сказал Лукашенко. - Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют". По словам Лукашенко, одна из таких проблем - это попытка запугать белорусов санкциями. Президент подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа. "Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил он.

Головченко, со своей стороны, сообщил, что ВВП республики в первом полугодии вырастет почти на 2%. "Мы идем с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая. За четыре месяца ожидаем 101,4%, за полугодие планируем выйти на почти 102%", - сказал Головченко. По его словам, "достигнутые результаты свидетельствуют о том, что экономика вышла на траекторию роста, валовой внутренний продукт немного вырос и составил почти 101% (рост на 0,9% за первый квартал)".

Белорусский премьер также доложил президенту об итогах межправсовета ЕАЭС в Казани и рассказал о подробностях его переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. "Мы с президентом России [Владимиром Путиным] договорились, что вы с Мишустиным встретитесь на этом этапе и попробуете, если это возможно, окончательно выкристаллизовать хотя бы те вопросы, которые, возможно, придется еще окончательно урегулировать на уровне президентов", - сказал Лукашенко. По словам президента, он предложил это сделать на Высшем Госсовете (высший орган Союзного государства), где "будут присутствовать все: и премьеры, и главы парламентов, но к этому надо подойти".