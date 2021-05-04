В Турции резко сократят ассортимент товаров в магазинах

АНКАРА, 4 мая. /ТАСС/. МВД Турции распорядилось резко сократить ассортимент товаров в магазинах в рамках мер по противодействию коронавирусу и всеобщему локдауну в стране. Как говорится в обнародованном во вторник на сайте ведомства циркуляре, меры вступают в силу с 7 мая.

В сетевых супермаркетах и отдельных универсальных магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания, бытовую химию, корма для животных, детское питание, косметические товары за исключением парфюмерии и средств для макияжа. Под запрет попадают все остальные товары, в том числе электроника, одежда, игрушки, канцелярия, скобяные изделия, посуда, аксессуары для автомобилистов, садовый инвентарь и мебель. Остается ограниченной и продажа алкоголя.

Все магазины будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. В воскресенье они обязаны быть закрыты. Эти меры, как поясняет МВД, приняты во избежание столпотворения людей в магазинах, которое может происходить ввиду того, что введен круглосуточный комендантский час. Гражданам разрешено выходить на улицу только по необходимости.

Власти Турции ввели во всей стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая в связи с резким скачком распространения коронавируса. Закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению, общественный транспорт работает с 50%-ной загруженностью.

Целью этих мер является снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки. В конце апреля суточный прирост числа заболевших достигал 40-50 тыс. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту достигло 4,9 млн, умерли 41 тыс. человек, выздоровели 4,5 млн пациентов.