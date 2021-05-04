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Сервис доставки Glovo подвергся кибератаке

Хакер получил доступ к учетным данным клиентов и курьеров и продавал эту информацию в сети

ТАСС, 4 мая. Системы платформы по доставке еды и непродовольственных товаров Glovo подверглись взлому. Об этом во вторник сообщил журнал Forbes со ссылкой на компанию, в которой подчеркнули, что доступ к данным кредитных карт пользователей в результате кибератаки получен не был.

По словам представителя Glovo, инцидент произошел 29 апреля. Хакер получил доступ к учетным данным клиентов и курьеров и продавал эту информацию в сети. Узнав о взломе, руководство стартапа остановило злоумышленника и "приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности".

Компания Glovo была основана в Барселоне в 2015 году. В приложении можно заказать продукты питания, блюда из ресторанов и другие товары в 22 странах.

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