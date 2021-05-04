Глава CureVac заявил, что блокировка США экспорта сырья угрожает производству вакцины

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Производство вакцины от коронавируса, которая была разработана расположенной в городе Тюбинген фармацевтической компанией CureVac, находится под угрозой из-за нехватки сырья, связанной с блокировкой властями США экспорта необходимых для вакцины компонентов. Об этом заявил председатель правления компании CureVac Франц-Вернер Хаас в опубликованном во вторник интервью изданию Der Spiegel .

"[Американский] закон "Об оборонной промышленности" не позволяет нам вывозить определенные товары из США", - отметил Хаас. "Мы не всегда получаем необходимые вещества", - добавил он. Вместе с тем Хаас подчеркнул, что в состав вакцины входит порядка 90 различных ингредиентов, в случае отсутствия хотя бы одного из них препарат невозможно изготовить. Многие компоненты, необходимые для производства вакцины, изготавливаются немецкими компаниями в США.

В настоящее время, как пишет Der Spiegel, правительство ФРГ и Евросоюз (ЕС) уже ведут переговоры с властями Соединенных Штатов. "Официального запрета на экспорт со стороны США нет, однако есть осторожный запрет", - заметил высокопоставленный чиновник в правительстве Германии. "В контрактах администрации США на поставку говорится, что американской продукцией сначала должно быть обеспечено [население страны], прежде чем она может быть экспортирована", - подытожил он. Белый дом, по информации издания, отказался от комментариев по запросу издания.

Кроме того, как отметил Хаас, CureVac поддерживает прямые контакты с поставщиками в США и ЕС. В среднесрочной перспективе, по его словам, для увеличения производственных мощностей должна иметь место "передача технологий". "Европа должна быть самодостаточной, - считает Хаас. - Особенно в свете долгосрочной потребности в вакцинах на основе мРНК. И над этим тоже ведется работа".

12 февраля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса от CureVac. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях. Они свидетельствуют о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус. Постепенная экспертиза, как заметили в ЕМА, будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения.

CureVac работает над препаратом против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). Для эффективной защиты от коронавируса необходимо две инъекции вакцины, разработанной CureVac. Ее преимущество по сравнению, к примеру, с препаратом от консорциума BioNTech и Pfizer заключается в том, что для хранения и транспортировки достаточно температуры, которая достигается в обычном холодильнике.