Курорт Роза Хутор получил предостережение ФАС после сообщений о росте цен на отдых

СОЧИ, 4 мая. /ТАСС/. Горнолыжный курорт Роза Хутор получил предостережение Федеральной антимонопольной службы после резкого роста цен на отдых. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

По данным Общероссийского народного фронта, в конце апреля отдыхающие обратились в ОНФ с жалобой на необоснованный рост стоимости ски-пасса на курорте Роза Хутор. Общественники перенаправили обращение в управление ФАС по Краснодарскому краю.

"Мы получили предостережение ФАС и действуем в полном соответствии с рекомендациями антимонопольной службы и действующим законодательством", - сказала Онтогоева.

Она отметила, что динамическое ценообразование - распространенная практика в туристическом бизнесе. В этом сезоне, по ее словам, спрос на услуги курорта был достаточно высоким, погодные условия и количество снега позволяли открывать зону катания, сравнимую с той, что доступна зимой, в самые пиковые даты.

"Службы курорта обеспечивали также раннее открытие катания, что редкость для апреля. Работали все подъемники, сноупарки. По этой причине было принято решение сохранить стоимость ски-пасса, аналогичную высокому сезону", - отметила руководитель пресс-службы.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.