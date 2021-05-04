Законопроект о налоге на роскошь направили в кабмин

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Документ направлен на получение заключения правительства России, сообщил во вторник лидер справороссов Сергей Миронов.

"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и по поддержке граждан с низкими доходами", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

По словам Миронова, необходимо обеспечить уплату нового налога как физическими лицами, так и организациями. "Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо", - пояснил он.

Парламентарий уточнил, что разработанный законопроект содержит ряд исключений. "Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности", - перечислил Миронов.