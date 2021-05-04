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Законопроект о налоге на роскошь направили в кабмин

Налог может коснуться владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Документ направлен на получение заключения правительства России, сообщил во вторник лидер справороссов Сергей Миронов.

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"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и по поддержке граждан с низкими доходами", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

По словам Миронова, необходимо обеспечить уплату нового налога как физическими лицами, так и организациями. "Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо", - пояснил он.

Парламентарий уточнил, что разработанный законопроект содержит ряд исключений. "Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности", - перечислил Миронов.

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