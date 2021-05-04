ЦБ ожидает возвращения инфляции к целевому значению к середине 2022 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Инфляция в России вернется к целевому значению ЦБ РФ в 4% к середине 2022 года. Об этом говорится материалах Банка России.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели к середине 2022 года", - указано в документе.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 5,8% против 5,7% в феврале. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%.

Регулятор отметил, что повышенный инфляционный фон требует более быстрого возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, чем это ожидалось в феврале. При этом скорость перехода к нейтральной ДКП Банк России будет определять исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, динамики российской экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Вместе с этим в ЦБ считают, что траектория ДКП в условиях повышенных инфляционных ожиданий обусловит сохранение мягких денежно-кредитных условий в среднем за 2021 год. Начиная с 2022 года, по мере стабилизации ситуации в экономике и возвращения денежно-кредитных условий в нейтральную область, темп роста кредитования экономики будет снижаться и в 2023 году стабилизируется на тренде, соответствующем потенциальному темпу роста экономики.

Также в Банке России полагают, что восстановительная динамика российской экономики достигнет своего пика в 2021 году, после чего темпы прироста ВВП будут постепенно возвращаться к потенциальным. Так, по прогнозу регулятора, в 2021 году российский ВВП вырастет на 3-4%. В последующие годы темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году.