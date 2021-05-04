ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности на 2021 год на 100 млрд рублей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 100 млрд рублей, до 0,9-1,5 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 трлн рублей, до 0,9-1,5 трлн рублей", - говорится в документе.

В ЦБ ожидают, что Федеральное казначейство в большей степени сможет снизить уровень остатков бюджетных средств на счетах в Банке России. Как следствие, на 700 млрд рублей, до 1,4-1,7 трлн рублей, увеличена оценка объема временно свободных бюджетных средств, которые могут быть дополнительно размещены в кредитных организациях в 2021 году. При этом сохранена предпосылка о финансировании части бюджетных расходов в размере 200 млрд рублей за счет полученной в марте оставшейся части доходов Банка России от реализации в 2020 году пакета акций Сбербанка, отмечается в материалах ЦБ.

"Как и ранее, прогноз Банка России учитывает предпосылку о постепенном возврате в течение ближайших лет в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии. Однако с учетом фактических данных за I квартал прогноз возврата в банки наличных денег снижен на 0,2 трлн рублей. Это означает, что в 2021 году возможен небольшой рост объема наличных денег в обращении. Кроме того, как и ранее, одной из предпосылок прогноза является предположение о равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов. С учетом прогноза темпа роста денежной массы ожидаемый на конец 2021 года остаток на корсчетах банков в Банке России повышен на 0,2 трлн рублей и составляет 3,1 трлн рублей", - заключили в ЦБ.