Саммит министров финансов G7 пройдет в Лондоне 4-5 июня

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Саммит министров финансов Группы семи (G7) пройдет в Лондоне 4-5 июня в преддверии встречи лидеров G7 в Карбис-Бэй (графство Корнуолл), которая запланирована на 11-13 июня. Об этом во вторник сообщила пресс-служба британского Минфина со ссылкой на его главу Риши Сунака.

Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы экологичного и инклюзивного глобального экономического восстановления, защиты рабочих мест и поддержки стран, нуждающихся в помощи для восстановления своих экономик после пандемии нового коронавируса.

К министрам G7 в июне присоединятся также представители Европейской комиссии, Еврогруппы, Всемирного банка, МВФ и ОЭСР.