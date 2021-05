КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам отклонил во вторник апелляцию компании - владельца застрявшего в марте в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given на арест судна. Об этом сообщило издание Al Youm As Sabi.

Суд счел несостоятельной жалобу компании с требованием отменить арест судна, которое было официально задержано после того, как власти канала не смогли сразу добиться выплаты компенсаций за простой судов и финансовые потери Суэцкого канала.