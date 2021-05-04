Международные пассажирские авиаперевозки в марте сократились на 87,8% к уровню 2019 года

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о снижении объема международных пассажирских авиаперевозок на 87,8% в марте текущего года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник на ее сайте .

Этот показатель продемонстрировал крайне незначительный рост по сравнению с февралем 2021 года. Тогда пассажиропоток сократился на 89% по сравнению со значением за аналогичный период двумя годами ранее. При этом указывается, что общий спрос на авиаперевозки в марте текущего года снизился на 67,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тем не менее, это немного лучше, чем в феврале, когда спрос упал на 74,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Наиболее сильное снижение объема пассажирских авиаперевозок в марте, как отмечается в пресс-релизе, наблюдалось в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Европе - на 94,8% и 88,3% соответственно. Далее следуют государства Латинской Америки (82,4%), страны Ближнего Востока (81,6%), Северной Америки (80,9%) и страны Африки (73,7%).

Вместе с тем, как подчеркивается в пресс-релизе, в марте 2021 года спрос на внутренние перевозки вырос на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем. "Положительная динамика, которую мы наблюдали на некоторых ключевых внутренних рынках в марте, свидетельствует о сильном восстановлении, которое мы ожидаем на международных рынках после снятия ограничений на поездки", - заметил генеральный директор IATA Уилли Уолш. "Люди хотят и должны летать. И мы можем быть оптимистичны по поводу того, что они смогут сделать это, когда ограничения будут сняты", - заключил он.

В конце июля прошлого года ведущий экономист IATA Брайан Пирс заявил, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Одной из причин этому, по его мнению, стала тяжелая ситуация с коронавирусом в США и других развитых странах.