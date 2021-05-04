Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", - говорится в документе.

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. Кроме того, в 2020 году введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте, среди которых наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.