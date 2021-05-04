Глава JPMorgan Chase выступил против удаленной работы

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Удаленный формат работы не подходит для молодых сотрудников, а также для тех, кто стремится двигаться вперед и развиваться. Такое мнение выразил генеральный директор банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече генеральных директоров, проводимой во вторник в Нью-Йорке газетой The Wall Street Journal.

"Этот формат не работает для тех, кто стремится вперед. Он не способствует спонтанной генерации идей. Он не способствует [корпоративной] культуре", - сказал он.

Даймон добавил, что с учетом снятия коронавирусных ограничений в Нью-Йорке он намерен с 17 мая начать возвращать сотрудников в офис, сначала на несколько дней в неделю. "В сентябре же или октябре, на мой взгляд, все будет как раньше, и все будут этим довольны", - продолжил он.

Глава JPMorgan Chase отметил, что не все сотрудники обрадовались планам возвращения в офис, однако, по его словам, "такова жизнь". Даймон считает, что банк будет более успешным, если вернется к работе в очном формате.

В понедельник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что с 19 мая снимаются ограничения в штате по количеству людей, находящихся в помещениях или на мероприятиях. Исключения составят крупные спортивные арены. Фактически это означает возможность вернуться к формату работы, существовавшему до пандемии.