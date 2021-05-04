Хуснуллин сообщил, что съезды с трассы "Таврида" к морю построят до конца 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Съезды с трассы "Таврида" в Крыму должны быть построены к концу 2023 года. Всего планируется построить четыре съезда, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Севастополь во вторник.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя будут построены четырехполосные съезды к основным городам полуострова от трассы "Таврида" - главной магистрали Крыма, возведенной в российский период и соединяющей регион от Крымского моста на востоке до Севастополя на западе.

"Сегодня подробно рассмотрели с руководством Крыма все съезды с "Тавриды". У нас четыре съезда предусмотрено. Задача - закончить не позже декабря 2023 года", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в данный момент по всем съездам идет проектирование. По его данным, съезд к Феодосии будет построен за счет федерального бюджета, по трем другим заказчиком выступает Республика Крым.

Трасса "Таврида" - дорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".