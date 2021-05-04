Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,94-1,18%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник демонстрировал рост, отыгрывая позитивную динамику нефтяных цен в начале недели. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,94%, до 3577,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,18%, до 1502,58 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:13 мск снизился на 0,25%, до 74,96 руб., евро - на 0,27%, до 90,12 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил около 2%, превысив $68,5 за баррель.

Помимо цен на нефть, растет и вероятность скорой встречи президентов России и США, что является позитивным моментом, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Стороны обсуждают повестку будущего саммита, это дополнительно поддерживает рублевые активы. Вместе с тем, в ходе встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в Лондоне 4-5 мая, Россия может фигурировать в тех или иных аспектах, на это также могут обратить внимание участники торгов", - добавил он.

Рынок акций

Лучше рынка торгуются акции банковского сектора. Так, бумаги Сбербанка (+1,5%) обновили исторический максимум на уровне 304,23 руб., но к вечеру сползли к 303 руб. "Если учесть и привилегированные акции, то банк становится самой дорогой компанией в России с капитализацией более 6,8 трлн руб. Акции Сбербанка могут скорректироваться в область 302-302,50 руб., однако растущий канал сохраняется в силе", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Торгуются позитивно и бумаги ВТБ (+5%). "В ходе сессии акции поднимались к максимумам более чем трех лет, рубежу 0,0539 руб. Бумага может закрепиться в пределах 0,0520-0,0530 руб., после чего попробует двинуться к 0,0550 руб.", - добавила Бодрова.

Прогноз на 5 мая

В среду эксперты ожидают консолидации российского рынка вблизи достигнутых уровней. При этом на динамику движения котировок, помимо привычного общерыночного фона, цен на нефть и геополитики могут влиять дивидендные "гэпы".

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3540-3620 пунктов, курс рубля к доллару - 74,5-75,5 руб.